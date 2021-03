In queste ore è appena stato rilasciato il teaser di un nuovo mediogamma del colosso cinese OPPO; si chiamerà F19 e, probabilmente, verrà lanciato all’inizio di aprile. In queste ore l’azienda ha anticipato l’arrivo del suddetto dispositivo in India subito dopo aver già presentato due device facenti parte della line-up pochi giorni or sono. Tuttavia, nessuno conosceva la data di debutto di questi prodotti. Ieri, la divisione Sri Lanka rilasciata ha comunicato che i portatili sarebbero arrivati ad aprile.

OPPO F19: cosa sappiamo?

Sembra essere ufficiale oramai: OPPO F19 diventerà ufficiale all’inizio del prossimo mese. Nel tweet mostrato di seguito, la compagnia cinese ha rivelato che il gadget sarà presto disponibile per l’acquisto in alcuni regioni selezionate. L’immagine allegata al tweet mostra che il pannello posteriore del telefono sarà curvo verso i bordi sinistro e destro. Il modulo a tripla fotocamera posizionato nell’angolo in alto a sinistra presenterà una fotocamera principale da 48 megapixel.

OPPO deve ancora rivelare il design del frontale e le specifiche dell’OPPO F19. Si spera che i nuovi dettagli dello smartphone vengano rivelati entro la fine della settimana. Nel precedente tweet, fornito dall’affidabile informatore Ishan Agarwal ha affermato che l’F19 sarà il telefono più elegante della serie ad avere una batteria da ben 5.000 mAh. Ha aggiunto che il telefono avrà un prezzo inferiore a Rs 20.000 (~ $ 272).

Come suggerisce il moniker, sarà un telefono meno potente rispetto all’F19 Pro, che offre agli utenti un display AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento regolare di 60Hz. Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e il suo sistema di telecamere posteriori ha uno snapper principale da 48 megapixel, un sensore super wide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un assistente di profondità da 2 megapixel.

Il chip Helio P95 alimenta l’F19 Pro con 8 GB di RAM LPDDR4x. Offre agli utenti altre specifiche come una memoria UFS 2.1 da 128 GB, uno slot per schede microSD, sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11, una batteria da 4,310 mAh con ricarica rapida da 30 W e un lettore di impronte digitali in-display.

