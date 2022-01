OPPO anticipa i tempi e porta Android 12 su questi device

Mentre OPPO sta lavorando alla introduzione dell'incredibile ricarica rapida a 165 W per i suoi nuovi smartphone di fascia premium, in queste ore scopriamo che il colosso cinese sta facendo un regalo inatteso ai suoi utenti rilasciando in anticipo l'aggiornamento ad Android 12 per i modelli OPPO Reno5 e OPPO Reno6. Infatti, come viene indicato dalla compagnia in due post sul forum ufficiale, la versione del software ColorOS 12 basata su Android 12 è entrata nel canale stable e quindi in fase di rilascio per la serie Reno5 e Reno6.

Android 12 è pronto a sbarcare su OPPO Reno5 e Reno6

Ecco quali sono i firmware in propagazione:

OPPO Reno5, OPPO Reno5 Marvel Edition Regione: Indonesia Versione del firmware: C.08 Versione del firmware richiesta: A.28, A.29

OPPO Reno6 Regione: Indonesia Versione del firmware: C.08 Versione del firmware richiesta: A.10, A.11



Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software, oppure attendere l'arrivo della notifica relativa all'aggiornamento OTA.

