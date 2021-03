È stato riferito all’inizio di quest’anno che OPPO stesse lavorando su uno smartphone midrange chiamato Reno5 Lite 5G per la Cina. Si dice che il dispositivo avente numero di modello PELM00 sia apparso nelle scorse ore all’interno delle piattaforme di certificazione 3C e TENAA . Oggi, ha fatto la sua comparsa all’interno del database della piattaforma di benchmarking Geekbench. A riportare la notizia è il giornale di Nashville Chatter Class.

OPPO Reno5 Lite: cosa sappiamo?

L’elenco di Geekbench afferma che lo smartphone OPPO PELM00 è alimentato da un chipset Dimensity 800U, che è menzionato con il numero di modello MT6853V / TNZA. L’elenco afferma inoltre che il device ha 8 GB di RAM e un sistema operativo Android 11. Il telefono ha ottenuto 585 e 1706 punti, rispettivamente nei test single-core e multi-core del portale.

L’elenco TENAA del telefono ha rivelato che si tratta di un dispositivo “pronto per il 5G” che misura 160,1 x 73,4 x 7,8 mm. Ha uno schermo da 6,43 pollici con un pannello avente il buco per la selfiecam. È dotato di una batteria nominale di 4.220 mAh e il suo elenco 3C suggerisce che potrebbe essere spedito con un caricabatterie da 30 W.

Nelle news correlate, è stato recentemente riferito che l’OPPO F19 Pro + 5G sarà venduto sotto il moniker di “Reno5 Z” nei mercati asiatici e come A94 5G in Europa. Un recente tweet del leakster Sudhanshu Ambhore ha rivelato che il suddetto device sarà rinominato come “Reno5 Lite” nel mercato interno di OPPO. Ha anche affermato che supporterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

L’F19 Pro + 5G offre specifiche come un display AMOLED FHD + 60Hz da 6,43 pollici, una fotocamera selfie da 16 megapixel, un sistema composto da quattro sensori (48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel), un chipset Dimensity 800U, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione integrato e una batteria da 4,310 mAh con ricarica da 50 W.

OPPO

Smartphone