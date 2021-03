La scorsa settimana, OPPO ha lanciato il midrange premium F19 Pro + 5G in India. Questo è stato presentato come lo smartphone 5G più conveniente dell’azienda per il suddetto mercato. Ora, grazie ad un recente rapporto trapelato in rete, sappiamo che questo terminale dovrebbe arrivare nel resto del mondo con due nomi differenti a seconda del Paese di riferimento.

OPPO F19 Pro+ 5G si chiamerà A94 5G da noi

Due smartphone OPPO chiamati A94 5G e Reno5 Z 5G fanno notizia da un po’ di tempo. Secondo un rapporto di Dealntech, questi dispositivi non sono altro che i nomi commerciali dell’OPPO F19 Pro + 5G rispettivamente per il mercato europeo e cinese.

La pubblicazione afferma che OPPO Reno5 Z 5G sarà venduto in Asia. D’altra parte, l’OPPO A94 5G sarà disponibile in Europa. Inoltre, il rapporto rivela che quest’ultimo telefono sarà disponibile in due colori, ovvero Cosmo Blue (nella foto sopra) e Fluid Black.

Per quanto riguarda le specifiche, i device saranno alimentati dal processore MediaTek Dimensity 800U, sfoggeranno un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici (2400 × 1080 pixel) con un singolo foro posto nell’angolo superiore sinistro.

Inoltre, i dispositivi avranno una configurazione quad-camera composta da quattro sensori:

Il principale è un’ottica da 48 Mpx;

La lente secondaria è una ultra-wide da 8 Mega;

Presente uno snapper da 2 Mpx;

Infine, un obiettivo da 2 Megapixel per i ritratti con bokeh attivo.

Per selfie e videochiamate, ci sarà una fotocamera incastonata in un piccolo foro da 16 Megapixel.

Fra le altre caratteristiche di questi telefoni troviamo il dual-SIM, il 5G, il WiFi dual-band, il Bluetooth 5.1, il modulo per la geolocalizzazione GNSS (BeiDou, GLONASS e Galileo, GPS), il jack per cuffie da 3,5 mm, lo slot per scheda microSD dedicato, il sensore di impronte digitali in-display, skin ColorOS 11.1 basato su Android 11, batteria da 4.310 mAh e supporto alla fast charge cablata da 50W.

