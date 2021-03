All’inizio di questo mese, OPPO ha annunciato il midrange A94 5G negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, la società non ha rivelato ufficialmente il prezzo del telefono. Ora, sappiamo che il dispositivo in questione è un OPPO Reno 5 F ribrandizzato poiché è appena arrivato sul mercato di Singapore. Le specifiche non sono davvero impressionanti, ma il prezzo, al momento, sembra essere un po’ troppo elevato: di fatto, costa SGD429 che, al cambio, equivalgono a 319 dollari, alias 268 euro.

OPPO A94 5G: le specifiche tecniche

L’OPPO A94 vanta un processore MediaTek Helio P95. Sebbene questo chipset sia stato presentato lo scorso anno come la migliore offerta nella serie Helio P, utilizza la vecchia architettura a 12 nm e non è alla pari con le recenti offerte di MediaTek. Tuttavia, sembra che possa offrire comunque prestazioni decenti nelle gestione dei social, delle mail, dei giochi non troppo impegnativi e in molti altri scenari.

Il chipset è accoppiato con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Se ciò non vi dovesse bastare, potrete espandere la memoria mediante una buona scheda microSD.

L’A94 sfoggia un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD +. Ha un foro di perforazione allineato al centro nella parte superiore che cela lo snapper selfie da 32 MP. I fori centrati non sono comuni tra gli smartphone del brand, quindi l’A94 sembra volersi differenziare dalle altre offerte del marchio. Poiché si tratta di un display OLED, lo scanner di impronte digitali è posto sotto lo schermo.

Spostandoci sul retro, abbiamo una configurazione Quad-Camera che comprende una lente principale da 48 Megapixel, una ultrawide da 8MP, una macro da 2MP e un sensore per gli scatti in bianco e nero da 2 Mega.

Il telefono è alimentato da una batteria da 4310 mAh con ricarica rapida VOOC da 30 W. Per fortuna, esegue l’ultimo firmware ColorOS 11.1 basato su Android 11.

OPPO sta facendo un buon lavoro con le versioni recenti poiché la maggior parte di esse viene fornita di base con l’ultima iterazione del software di Google, Android 11, indipendentemente dal fatto che questi appartengano ai segmenti di fascia alta o bassa. Il telefono racchiude anche un jack per cuffie da 3,5 mm che è sicuramente un vantaggio per coloro che amano le tradizionali cuffie cablate.

Il terminale di fascia media è disponibile nelle splendide colorazioni Fantastic Purple e Fluid Black. Gli utenti possono acquistare OPPO A94 nei negozi ufficiali a Singapore e presso tutti i rivenditori autorizzati locali.

Il telefono sarà in vendita a Singapore a partire dal 27 marzo. Restiamo in attesa di un comunicato da parte dell’azienda in merito alla distribuzione sul suolo europeo.

