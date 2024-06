OPPO Reno10 in bundle con Band 2 al prezzo più basso su OPPO Store

Lo smartphone OPPO Reno10 rientra nelle offerte più interessanti della promozione in corso su OPPO Store, il negozio online ufficiale della casa asiatica. Grazie all’ultima offerta è acquistabile al prezzo più basso di 329,99 euro, con un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato, con in più in bundle l’indossabile Band 2 o la cover ufficiale.

Reno10 di OPPO si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, che lo porta a essere uno dei migliori smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’ottima autonomia, il teleobiettivo 2x, l’ergonomia e l’esperienza d’uso dettata dal software.

OPPO Reno10 in offerta a 329,99 euro su OPPO Store (+ bundle)

Fin da quando lo si prende in mano, Reno10 restituisce un’ergonomia ben superiore rispetto agli altri telefoni venduti nella stessa fascia di prezzo. Merito in particolare dell’utilizzo della back cover in vetro, dello spessore di appena 8 mm e del peso di soli 185 grammi.

Promossa anche la fotocamera, a partire dallo zoom 2x da 32 megapixel, una vera rarità in questo segmento di mercato. Gli scatti della fotocamera principale da 64 megapixel f/1.7 sono notevoli in condizioni di luce ottimale, ma anche quando le condizioni sono di scarsa luminosità riesce a tirare fuori degli scatti sorprendenti grazie alla modalità notturna.

Un ulteriore punto di forza è la batteria da 5.000 mAh, che abbinata al processore ottimizzato offre un’autonomia eccellente. Bene anche la ricarica rapida a 67W, che permette a questo OPPO di ricaricarsi più velocemente anche di tanti altri smartphone superiori.

OPPO Reno10 è in offerta a 329,99 euro sullo store ufficiale di OPPO, con la promozione che scade fra 4 giorni. Oltre alle spese di spedizione gratuite, è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o sfruttare il pagamento in tre rate con Scalapay o in 10 rate con PagoDIL (senza interessi).