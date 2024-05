OPPO: prova a vincere i biglietti per la finale di Champions League (ultimi giorni)

Il concorso OPPO che permette di vincere i biglietti per la finale di Champions League sta per terminare. Fino al 12 maggio, acquistando uno smartphone OPPO su OPPO Store, lo store online ufficiale della casa asiatica, puoi provare a vincere la finalissima di Champions insieme all’ex calciatore della Nazionale italiana Claudio Marchisio.

Dai nuovi OPPO Reno11 F ai modelli della linea A come OPPO A79, A58 e A38, ma anche gli smartphone appartenenti alla famiglia Reno: la lista completa degli smartphone OPPO che partecipano all’iniziativa è disponibile su questa pagina dell’OPPO Store.

Come funziona il concorso OPPO che mette in palio i biglietti per la finale di Champions League

Il requisito indispensabile per partecipare alla promozione OPPO per vincere i biglietti per la finale di Champions è l’acquisto di uno smartphone in vendita su oppostore.it entro e non oltre il 12 maggio. Occorre inoltre registrare un nuovo account sul sito OPPO Store, con cui procedere all’acquisto dello smartphone.

Il vincitore del premio verrà avvisato direttamente tramite email, nei giorni immediatamente successivi all’estrazione finale che si terrà entro il 15 maggio.

Incluso nel premio due biglietti per la finale della UEFA Champions League, in calendario il prossimo 1° giugno allo stadio Wembley di Londra, un volo diretto di andata e ritorno per due persone dall’Italia, la possibilità di assistere alla partita insieme a Claudio Marchisio e un soggiorno di una notte in hotel per due persone nella capitale inglese.

Per partecipare alla promozione collegati dunque alla pagina dedicata su OPPO Store, registra un nuovo account e completa l’acquisto di un nuovo smartphone entro il 12 maggio. Buona fortuna!