OPPO Pad: ecco le specifiche del primo tablet dell'azienda

A inizio novembre avevamo parlato di OPPO Pad, il primo tablet del colosso cinese che era stato scovato e fotografato da un leaker. Ebbene, a distanza di poco più di un mese, torniamo nuovamente a interessarci del device in quanto quest'oggi è stato pubblicato un leak circa le specifiche tecniche di OPPO Pad.

Un leak svela le specifiche di OPPO Pad

Come si era previsto sin dalla sua prima comparsa sembra sempre più chiaro che il tablet di OPPO si posizionerà nella fascia medio-alta del mercato, possibilmente come antagonista degli iPad di Apple per via di un prezzo di lancio più contenuto. Digital Chat Station, leaker di lungo corso e piuttosto affidabile, ha pubblicato su Weibo quella che dovrebbe essere una parte della scheda tecnica definitiva di OPPO Pad.

Secondo Digital Chat Station, OPPO Pad ruoterà attorno a un display LCD da 11 pollici con design a tutto schermo (con cornici estremamente ridotte), una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Dal punto di vista fotografico possiamo aspettarci un sensore frontale da 13 MP e un sensore Hynix Hi336 sul retro da 13 MP, mentre come CPU viene fatta menzione del Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di spazio interno.

Atteso con una batteria da 8080 mAh e supporto alla ricarica rapida, è molto interessate notare che il leaker fa menzione del sistema operativo Android 12 con ColorOS 12 out-of-the-box. Infine, per quanto riguarda il prezzo si parla di circa 2000 yuan, più o meno 280 euro al cambio.