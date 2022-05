OPPO Pad Air è UFFICIALE: prezzo leggero, bel design e tanto altro

A poche ore di distanza dalla presentazione di OPPO Reno 8 Series, il colosso cinese ha finalmente presentato anche l’atteso tablet economico OPPO Pad Air di cui ci siamo interessati nei giorni scorsi per via di numerose indiscrezioni.

Come avevamo discusso in quelle occasioni, il nuovo device di OPPO mira alla fascia economica del mercato e lo fa con un device caratterizzato da un buon design e con una scheda tecnica ben bilanciata.

OPPO Pad Air: caratteristiche e design

Il device è costituito da un telaio unibody in alluminio che gli conferisce un look & feel premium e dispone di un design che in parte ricorda le ultime generazioni di iPad Pro di Apple, merito anche degli angoli smussati e una cornice piuttosto ottimizzata. Il display da 10.36 pollici è di tipo LCD e si spinge fino alla risoluzione 2K da 2000 x 1200 pixel, purtroppo però limitandosi a una frequenza di aggiornamento a 60 Hz – evidentemente la compagnia ha dovuto contenersi per mantenere il prezzo di listino entro un certo range.

Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile tramite microSD fino a 512 GB, mentre per quanto riguarda l’autonomia è presente un modulo da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W su cavo. Piuttosto nella norma le fotocamere, una posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, mentre ci si aspetta una certa qualità audio considerando il supporto al Dolby Atmos e ben quattro speaker stereo. Inoltre, il tablet di OPPO dispone del supporto alla OPPO Smart Stylus, una stylus con 4096 livelli di pressione, e per la tastiera Bluetooth con aggancio magnetico.

Al prezzo a cui viene proposto è chiaro che la compagnia ha intenzione di rubare la scena alla serie Galaxy Tab A di Samsung, dove ad esempio l’ottimo modello Samsung Galaxy Tab A8 10.4 è in offerta su Amazon con il 26% di sconto.

Scheda tecnica

Display LCD da 10.36 pollici a risoluzione 2K da 2000 x 1200 pixel;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/6 GB di RAM LPDDR4X con 64/128 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile fino a 512 GB tramite microSD;

Fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0;

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2;

Quattro speaker stereo con supporto Dolby Atmos;

Dimensioni: 245.08 x 154.84 x 6.94 mm;

Peso: 440 grammi;

Connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.1 e USB Type-C;

Batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet di OPPO sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 31 di questo mese nelle seguenti varianti:

4+64 GB a circa 180 euro al cambio

4+128 GB a circa 210 euro al cambio

6+12 GB a circa 240 euro al cambi

Ad oggi non ci sono informazioni circa l’eventuale disponibilità anche nei mercati internazionali, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

