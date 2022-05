OPPO Pad Air, le specifiche del potente tablet a poche ore dal lancio

A pochissime ore dal lancio di OPPO Pad Air, il nuovo tablet economico del colosso cinese al centro di un leak pochi giorni fa, il sempre ben informato tipster Mukul Sharma ha pubblicato su Twitter alcune immagini reali del tablet e parte delle specifiche della scheda tecnica.

Come avevamo sottolineato nei giorni scorsi, il nuovo tablet di OPPO avrà dalla sua un design molto curato e dal sapore premium: in tutta probabilità il telaio sarà in alluminio con lavorazione unibody per conferire robustezza e un look & feel tipico dei device di fascia alta.

Le specifiche di OPPO Pad Air a poche ore dal lancio: ecco cosa sappiamo

Venendo alle probabili specifiche tecniche del device, secondo Sharma il tablet del colosso cinese ruoterà attorno a un display LCD da 10.36 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una fotocamera frontale da 8 MP; caratteristiche che sottolineano l’anima piuttosto economica del device. Sotto la scocca è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W su cavo.

OPPO Pad Air

Snapdragon 680

7,100mAh

60Hz refresh

6.94mm

8MP front

4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB

Fog Grey, Star Silver.#OPPO #OPPOPadAir pic.twitter.com/ekF6AXdTOH — Mukul Sharma (@stufflistings) May 19, 2022

Con uno spesso di appena 6.94 mm che lo renderebbe uno dei tablet più sottili sul mercato, il nuovo tablet di OPPO monterà quasi sicuramente Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12. In attesa di scoprire ulteriori novità durante l’evento di oggi, sembra che il tablet arriverà nelle colorazioni Fog Grey e Star Silver.

Quasi certamente il tablet di OPPO sarà posizionato in una fascia di prezzo piuttosto economica dove i Galaxy Tab di Samsung rappresentano un buon compromesso per gli utenti alla ricerca di un device con un buon rapporto qualità/prezzo; a tal proposito, Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon con il 32% di sconto.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display LCD da 10.36 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno;

Batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W su cavo;

Fotocamera frontale da 8 MP;

Spessore di 6.94 mm;

Colori: Fog Grey e Star Silver.

