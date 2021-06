Diversi produttori di smartphone si stanno interessando al business delle auto intelligenti. Pensiamo a colossi come Xiaomi e, Apple, che hanno mostrato un crescente interesse verso il settore dell'automotive. Secondo i recenti rumor trapelati sul web invece, abbiamo saputo che anche OPPO vuole salire su questo “carro”: di fatto, l'OEM cinese ha appena registrato il marchio “OCAR” presso un'ente per i brevetti.

OPPO ha registrato il marchio “OCAR”: di cosa si tratta?

Xiaomi ha annunciato che costruirà le proprie auto elettriche con il proprio marchio. Sebbene Huawei non costruirà automobili, l'azienda realizzerà componenti per automobili. Inoltre, la compagnia vende alcuni dei modelli che costruisce congiuntamente ad alcuni colossi dell'automotive.

Secondo recenti rapporti, OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. ha recentemente richiesto la registrazione del marchio “OCAR“. La classificazione del marchio è “strumento scientifico”. Lo stato attuale del marchio è in attesa di un esame e di approvazione. Il gruppo OPPO si sta già preparando per la produzione di automobili. Il fondatore Chen Mingyong ha guidato una squadra per indagare su ciò e ha già scoperto e studiato le risorse e i talenti della catena industriale.

Secondo i rapporti, “OPPO sta effettivamente indagando, comprendendo e facendo alcune ricerche preliminari, ma per il momento non ha ancora stabilito formalmente il progetto“. I funzionari della compagnia hanno anche risposto che l'azienda ha sempre avuto un interesse in termini di interconnessione macchina-macchina, inclusa l'espansione dell'ecologia della ricarica flash al settore automobilistico.

Al momento, non ci sono molte informazioni sulla prima auto elettrica di casa OPPO. Tuttavia, con questa domanda di marchio, capiamo che l'azienda è seriamente intenzionata a entrare nel settore delle auto elettriche intelligenti. Attendiamo futuri sviluppi; intanto, vi invitiamo a restare connessi così da essere sempre aggiornati in merito.

OPPO

Elettronica