Un OPPO A53 è esploso in India a causa di un problema legato alla batteria attualmente sconosciuto. Questo è quanto riportato in queste ore da una serie di notizie trapelate sul web.

OPPO A53: cosa è successo?

Un terminale Oppo A53 è appena esploso nelle tasche di un utente in India. Un video pubblicato su YouTube rivela i dettagli di questo evento, apparentemente causato da un problema insito nella grande batteria da 5.000 mAh del dispositivo.

Secondo un video del canale YouTube Technical Dost, il modello di smartphone del colosso tecnologico cinese è esploso nella tasca di un utente indiano. Il video ha anche mostrato le conseguenze di questo evento, con il pannello posteriore bruciato del dispositivo in piena vista. L'esplosione ha fatto andare a fuoco quasi completamente la metà inferiore del pannello posteriore, rendendo visibili i componenti interni del telefono.

D'altra parte, l'utente stesso ha subito lesioni a causa di questo incidente. Una gamba dell'utente ha riportato ustioni e, guardando il modello A53 distrutto, è chiaro che l'esplosione sia stata piuttosto importante. Il marchio di telefonia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa questione e non ha ancora riconosciuto questo incidente al momento. Tuttavia, possiamo aspettarci che la società indaghi su questo problema in modo da evitare l'incubo delle pubbliche relazioni che Samsung ha dovuto affrontare con il lancio del suo Galaxy Note 7.

Come si nota nel video, l'utente aveva acquistato l'OPPO A53 nell'agosto 2020, il che significa che lo smartphone era ancora in garanzia. L'uomo ha dichiarato di aver usato il telefono solo per navigare in Internet ed effettuare chiamate. Nel video è stato anche rivelato che ha sempre utilizzato il caricabatterie originale del dispositivo, quindi possiamo escludere la possibilità di un caricatore di terze parti difettoso. Forniremo aggiornamenti non appena usciranno nuovi sviluppi in merito.

OPPO

Smartphone