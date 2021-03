Il primo smartphone pieghevole di OPPO potrebbe arrivare a inizio estate, entro la fine di giugno, per la precisione. Non è una conferma ufficiale, si tratta di un’indiscrezione rilasciata da un leaker ben informato.

OPPO: il primo pieghevole è in arrivo

Secondo il tipster, il colosso cinese potrebbe essere pronto a lanciare il suo primo foldable durante il secondo trimestre dell’anno in corso. Questo significa che, addirittura, il device potrebbe arrivare già ad aprile o – comunque – entro la fine di giugno.

Nell’indiscrezione, si fa riferimento a un pieghevole e non all’ambizioso smartphone che si arrotola, che OPPO ha approfondito con la stampa solo qualche settimana fa. Per il momento, da quel che sappiamo non ci sono piani di commercializzazione per questo particolarissimo device.

Diverse appaiono invece le cose per il primo foldable della compagnia, che – come confermato anche dagli analisti – potrebbe essere ormai vicino al debutto. Del resto, il 2021 è l’anno dei pieghevoli, anche Xiaomi è praticamente pronta.

Intanto, se te lo sei perso, ti ricordiamo che solo poche ore fa è stata annunciata ufficialmente la nuova serie Find X3. Tre smartphone, pronti alla commercializzazione anche in Italia.

OPPO

Smartphone