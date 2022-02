OPPO vuole realizzare smartphone con fotocamere da paura

OPPO ha appena annunciato una importante collaborazione strategica con Hasselblad, uno dei maggiori produttori di macchine fotografiche al mondo, per sviluppare a quattro mani i nuovi sensori che troveranno posto all'interno della serie di smartphone Find X di fascia alta: “i due brand si focalizzeranno nello sviluppo di tecnologie di nuova generazione per realizzare una migliore esperienza fotografica su mobile“, si legge nella dichiarazione di OPPO.

OPPO e Hasselblad siglano una collaborazione di tre anni

Sin dalla fusione di OPPO e OnePlus i due brand hanno collaborato assieme per realizzare una nuova esperienza utente combinata – anche se l'arrivo della OxygenOS 13 indica che l'OS unificato è ancora molto lontano -, e la collaborazione con Hasselblad è stata adesso elevata a livello aziendale per entrambi i brand di smartphone.

“Dopo il successo della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad lo scorso anno, siamo molto lieti di vedere la partnership entrare in una nuova fase di sviluppo, offrendo a più utenti in tutto il mondo la possibilità di godersi la leggendaria esperienza di imaging mobile Hasselblad“, dichiara Pete Lau, Chief Product Officer. “Le prestazioni cromatiche della fotocamera sono state sempre al centro di OPPPO e fanno parte del DNA di Hasselblad. Siamo davvero entusiasti di poter esplorare insieme il futuro di Hasselblad per il mobile.”

Il risultato di questa nuova collaborazione “OPPO | Hasselblad Camera for Mobile” sarà introdotto durante il Q1 2022 con l'arrivo della nuova generazione di OPPO Find X dove troverà posto anche l'integrazione del nuovo chip NPU MariSilicon X.