OPPO lavora a una fotocamera retrattile: a cosa serve?

OPPO ha mostrato una fotocamera retrattile in un breve video pubblicato sui social. Dai brevi fotogrammi disponibili nel tweet linkato qui in basso, è possibile notare un inedito smartphone dell'azienda cinese munito di un sensore fotografico in grado di ritrarsi o spingersi verso l'esterno in base ad alcuni input impartiti dall'utente.

Cosa ci fa una fotocamera retrattile nello smartphone di OPPO?

Ma c'è di più: la presenza dell'acqua in una specifica porzione del video implica che l'azienda è riuscita a realizzare un sistema capace di garantire la piena impermeabilità durante il movimento fisico della lente, offrendo così la possibilità di utilizzare il singolare modulo anche sotto la pioggia. Inoltre, lavorando con i sensori integrato all'interno del device, la fotocamera retrattile di OPPO sembra disporre di un sensore di caduta pensato per azionare un meccanismo deputato a proteggere l'elemento in movimento.

Most pop-ups are annoying…



But not our self-developed retractable camera! 😉



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

A cosa potrebbe mai servire questa particolare soluzione che ci ha mostrato OPPO? Difficile a dirsi, al momento sappiamo solo che la fotocamera ha un sensore da 1/1.58 pollici, apertura f/.24 e una lunghezza focale equivalente a 50 mm. Il timing scelto da OPPO per mostrare in anteprima questa particolare funzione della fotocamera non è stato scelto a caso: infatti, il 14 e il 15 dicembre ci saranno gli OPPO Inno Day 2021. Si tratta di un evento estremamente importante dove ci si aspetta l'annuncio anche di OPPO Find N, il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole a cui l'azienda starebbe lavorando da ormai diverso tempo.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cos'ha in mente OPPO per il futuro del settore mobile.