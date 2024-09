iPhone 16 Pro perde un vantaggio che ha iPhone 15 Pro

Sulla rete ci si può perdere in mezzo ai commenti degli utenti sullo scorso evento Glowtime di Apple. C’è chi è rimasto piacevolmente sorpreso dalle novità in arrivo, innamorato già dei nuovi dispositivi e delle funzionalità che verranno implementate. Invece altri, particolarmente critici, hanno visto come inutile la presentazione di Apple Intelligence, che arriverà forse tra due anni in Italia, e non hanno ben compreso le grandi novità annunciate. Una cosa però è certa: i nuovi iPhone 16 Pro hanno perso un vantaggio che hanno gli iPhone 15 Pro.

Infatti, iPhone 15 Pro, rispetto al suo predecessore, era passato dall’acciaio inossidabile al titanio. Questa scelta lo ha reso particolarmente leggero e confortevole nell’utilizzo. Alcuni avevano definito gli iPhone 14 Pro eccessivamente pesanti. Purtroppo però questo record positivo non è stato confermato con i nuovi modelli che, al contrario, sono più pesanti.

Nonostante gli iPhone 16 Pro siano stati realizzati in titanio, mantenendo quindi questa caratteristica, lo stesso non si può dire per il peso. Lo si evince velocemente dando un’occhiata alle specifiche dei due modelli. Il 16 Pro Max pesa 227 grammi contro i 221 grammi del 15 Pro Max. Si tratta di una differenza di 6 grammi in eccesso per il nuovo modello.

Perché iPhone 16 Pro è più pesante di iPhone 15 Pro

Se da un lato il fatto che iPhone 16 Pro è più pesante di iPhone 15 Pro è un contro per maneggevolezza e comfort, dall’altro è un vantaggio lato autonomia. Infatti, i nuovi modelli, come si evince dalla presentazione all’evento di lunedì a Cupertino, hanno batterie più grandi per assicurare una maggiore autonomia fuori casa.

Inoltre, un’altra buona notizia, gli iPhone 16 Pro sono comunque più leggeri degli iPhone 14 Pro che pesano 206 grammi nella versione Pro e 240 grammi nella versione Pro Max. Soffermandoci sull’elemento peso non ci sono stati miglioramenti rispetto a iPhone 15 Pro, ma se guardiamo a funzionalità, fotocamere e riprese video allora tutto torna.

Nel frattempo Apple ha confermato che renderà disponibile al pubblico iOS 18 il 16 settembre.