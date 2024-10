Oppo Find X8 ha una data d'uscita: manca davvero pochissimo

Qualche anticipazione qua e là hanno preceduto l’annuncio, dandoci un’idea degli aggiornamenti in programma per la gamma Find X8. Ora è ufficiale: Oppo ha confermato che presenterà i dispositivi entro la fine del mese.

Più precisamente, come annunciato dall’azienda sul social cinese Weibo, la data “clou” sarà il 24 ottobre. I dispositivi saranno dotati del chipset di punta Dimensity 9400 MediaTek. Ma cos’altro sappiamo?

Per ora solo in Cina. Ma arriveranno anche in Europa

Sebbene il post non riveli ulteriori dettagli, data d’uscita e chipset a parte, Oppo ha precedentemente anticipato che il Find X8 avrà display piatto con cornici incredibilmente sottili, come la serie iPhone 16. Altre indiscrezioni suggerivano, al contrario, un display curvo.

Entrambi i modelli saranno dotati della nuova tecnologia Glacier Battery di OPPO, che offre maggiore capacità mantenendo le stesse dimensioni fisiche di una batteria agli ioni di litio. Voci di corridoio parlavano anche di un comparto fotografico con zoom 10x e supporto per accessori magnetici, come caricabatteria wireless da 30 W.

I dispositivi della serie Oppo Find X8 saranno probabilmente messi in vendita poco dopo l’annuncio, per il momento solamente in Cina. L’azienda ha già confermato che arriveranno anche sui mercati europei ma, per ora, non ci sono né una tempistica, né una finestra precisa di lancio.