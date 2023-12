OPPO Find X5 Lite: bastano 299,99€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media performante, con un bel design minimal ed elegante, con un processore premium e un comparto fotografico di alto livello, oggi vi consigliamo l’ottimo OPPO Find X5 Lite 5G che costa solo 299,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché vanta specifiche tecniche incredibili e un display bellissimo, nitido e risoluto.

OPPO Find X5 Lite 5G: ecco perché devi comprarlo

Iniziamo la disamina completa parlandovi delle fotocamere: abbiamo tre ottiche con intelligenza artificiale al seguito che permettono di fare foto e realizzare video con una qualità assurda. Troviamo lenti da 64, 8 e 2 Megapixel con tante features: citiamo la modalità ritratto, quella DSLR professionale, la Bokeh mode, ma non solo.

Il modello in questione è in colorazione “Starry Black” e ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Le prestazioni saranno di alto livello e il merito sarà anche del processore octa-core presente sotto la scocca. Il display, come detto, è un’unità AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. Il dispositivo è certificato contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) e ha una batteria da 4500 mAh con supporto alla SuperVOOC da 65W. In confezione troverete il telefono, l’alimentatore, il cavo USB Type-C e l’estrattore della nanoSIM. Arriva con Android 12 e ColorOS 12.1.

OPPO Find X5 Lite 5G costa solo 299,99€ su Amazon, spese di spedizione comprese. C’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

