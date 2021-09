OPPO Find X3 Pro Photographer Edition arriva in una speciale scatola al dettaglio avente un look incredibilmente bello, elegante e che ricorda le fotocamere del colosso Kodak.

OPPO Find X3 Pro: l'edizione Kodak è spaziale

La sussidiaria di BBK OPPO ha tenuto ieri un evento di lancio in Cina dove ha presentato l'ultima skin di Android, la ColorOS 12. L'azienda ha anche presentato molti altri prodotti; uno di questi è il Find X3 Pro Photographer Edition, un modello molto atteso per gli amanti della fotografia.

Questa è una versione aggiornata del Find X3 Pro, che a sua volta è uno smartphone premium che ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di tutti i media internazionali.

La principale differenza con l'edizione Photographer è la finitura in pelle e vetro metallico che adotta la back cover. La parte metallica è costituita da una superficie verniciata argento elettrolitico e utilizza il processo nebbia AG che gli conferisce una struttura metallica. La parte inferiore presenta poi una pelle a grana ruvida, che consente una presa salda.

Anche se si dice che Find X3 Pro Photo Edition sia uno sforzo congiunto tra OPPO e Kodak, non ci sono miglioramenti nel design o nella configurazione della fotocamera. Il dispositivo racchiude una configurazione a tripla lente composta da un sensore Sony IMX766 ultra-wide da 50 MP, una lente periscopica da 13 MP con apertura f/2.4, zoom ibrido 5x, zoom digitale 20x e un microobiettivo da 3 MP con apertura f/3.0. Lo snapper anteriore mantiene anche lo sparatutto selfie da 13 MP. Questa è la stessa configurazione che troviamo sulla variante originale da cui deriva.

Il telefono è alimentato da uno Snapdragon 888 abbinato ad un'enorme RAM da 16 GB. C'è anche uno spazio di archiviazione da 512 GB a bordo con un anno di abbonamento cloud gratuito da 1 TB. Il dispositivo mantiene il supporto per le valutazioni IP68 impermeabili e antipolvere. Un'altra caratteristica unica è la spettacolare scatola al dettaglio con cui viene fornito.

OPPO Find X3 Pro Photography Edition ha un prezzo di 6.499 yuan (~ $ 1006). È disponibile in argento/nero ed è già in pre-ordine. Il prodotto sarà in vendita in Cina dal 22 settembre. Non sappiamo se arriverà anche in Europa.

