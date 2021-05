OPPO Find X3 Pro supporta già la primissima beta di Android 12, sotto ColoroOS Developer Preview. Se possiedi il device, puoi già ottenerla e provare il nuovissimo sistema operativo.

OPPO Find X3 Pro: Android 12 beta 1 disponibile

Appena annunciata, la nuova versione del sistema operativo del robottino verde si preannuncia forse l'edizione più attenta in assoluto all'esperienza utente, grazie a un'interfaccia tutta nuova e ad un'attenzione rinnovata a privacy e sicurezza.

Con super tempestività, OPPO è già riuscita a rilasciare la prima developer preview di ColorOS basata proprio su Android 12. Disponibile su Find X3 Pro, puoi scaricare e installare il software seguendo le istruzioni. Attenzione però: non è una release stabile, quindi fallo solo se sei consapevole di cosa comporta l'installazione di un software in versione developer preview.

Andy Wu, Vice President e President of Software Engineering Business Unit di OPPO, commenta così la novità:

Siamo lieti di continuare a essere uno dei partner di riferimento per Google, nel corso degli anni, abbiamo avuto una collaborazione di grande successo che ci ha permesso oggi di avere la nostra ColorOS basata sull’ultima versione di Android. Oggi abbiamo quasi 400 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo che utilizzano la ColorOS. Con Android 12, continueremo a offrire a sviluppatori e utenti un’esperienza migliore e ancora più dinamica.

Ti ricordiamo che OPPO Find X3 Pro puoi trovarlo già in vendita in Italia, spesso in sconto anche su Amazon.

