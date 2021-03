OPPO Find X2 Lite segue il destino del fratello Find X2 Neo e riceve l’aggiornamento gratuito ad Android 11 in Europa; preparatevi ad aggiornare il vostro dispositivo alla nuova skin del brand cinese, ricca di funzionalità e con una grafica rinnovata.

OPPO Find X2 Lite: tanta sostanza con la ColorOS 11.1

Il Find X2 Lite di OPPO dello scorso anno è ora impreziosito da un aggiornamento ad Android 11, con la ColorOS 11.1 dell’azienda cinese in cima. L’update è in fase di lancio in Germania e dovrebbe arrivare in tutta Europa nei prossimi giorni e settimane. Arriva con la build CPH2005_11_C.76 e porta con sé tutte le chicche che Google ha racchiuso nell’ultima iterazione di Android, insieme alla fluidità del marchio ColorOS (nella versione 11, questo è il nome del software in questione).

Come al solito, l’aggiornamento potrebbe avvenire in più fasi, quindi potrebbe volerci un po’ prima che raggiunga tutte le regioni presenti in Europa. L’aggiornamento è consequenziale a quello visto per Find X2 Neo, che è stato rilasciato all’inizio di questo mese nella regione, a partire dalla Spagna e dalla Francia. Per il Neo, la nuova build è CPH2009_11_C.76.

Sia il Find X2 Neo che il Find X2 Lite avrebbero dovuto ricevere Android 11 nel primo trimestre di quest’anno, stando a quanto affermato dalla cronologia ufficiale di OPPO, e la società ha mantenuto la sua promessa.

Dal momento che Reno3 Pro 5G venduto nei mercati dell’Europa orientale è identico al Find X2 Neo ed era anche previsto per ricevere il nuovo firmware Android 11 prima della fine di questo mese, senza dubbio sarà il prossimo device a godere dell’agognato supporto.

Ricordiamo che il Find X2 Lite è un ottimo mediogamma alimentato dal processore Qualcomm più utilizzato nel 2020, lo Snapdragon 765G octa-core.

