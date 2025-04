Oppo Find N5: il test di resistenza evidenzia i limiti del design super sottile

Oppo Find N5 è attualmente il foldable più sottile al mondo, con un design che lo rende incredibilmente comodo da maneggiare e trasportare. Tuttavia, questa ricerca della compattezza più spinta ha delle inevitabili conseguenze, soprattutto quando si parla di robustezza.

Mentre un gran numero di smartphone moderni resiste, senza particolari problemi, anche alle condizioni più estreme (dal calore diretto al contatto con sabbia e polvere), Oppo Find N5 mostra qualche criticità se sottoposto a sollecitazioni meccaniche.

Oppo Find N5: molto sottile ma poco resistente

Un recente test di resistenza effettuato da JerryRigEverything ha messo a dura prova l’Oppo Find N5, con i classici esperimenti che ormai tutti conosciamo: fuoco, abrasioni ed il temutissimo test di piegatura. Il vetro esterno e la protezione dello schermo hanno retto bene ai graffi, mentre il display pieghevole interno, come prevedibile, ha mostrato segni di cedimento già con sollecitazioni minori. La cover posteriore in similpelle, poi, non è certo pensata per contenere gli urti più intensi.

Il vero problema, però, è emerso durante il test di piegatura. Con l’Oppo Find N5 chiuso, una pressione laterale ha causato una leggera deformazione, senza danni immediati. Ma quando il dispositivo è stato aperto dopo la sollecitazione, lo schermo ha rivelato una crepa verticale ed una linea di pixel bruciati sul lato destro. Resta da capire se la causa sia lo spessore ridotto (appena 8,93 mm) o una struttura interna poco tollerante agli stress meccanici quando il telefono è ripiegato.

Il risultato? Uno schermo compromesso, con costi di riparazione probabilmente elevati. Se è vero che tutti i foldable sono intrinsecamente fragili, Oppo Find N5 sembra particolarmente sensibile a pressioni accidentali, come quelle che potrebbe subire in una tasca posteriore. Un difetto che rischia di scoraggiare gli utenti più curiosi, anche se al momento non è chiaro se si tratti di un caso isolato o di una vulnerabilità strutturale. Di sicuro, Oppo Find N5 non è un campione di resistenza.