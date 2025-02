Oppo Find N5 arriverà in Europa? C'è la risposta ufficiale dell'azienda

Pare che i consumatori statunitensi non saranno gli unici a dover rinunciare all’ultimo smartphone pieghevole di Oppo: l’azienda ha infatti confermato che il Find N5 non verrà lanciato in Europa.

Il dispositivo, presentato la scorsa settimana, vanta una caratteristica unica: Oppo Find N5 è ad ora il foldable più sottile al mondo e ha già conquistato l’attenzione per il suo design innovativo e le prestazioni di alto livello.

Tuttavia, nonostante il lancio sia stato definito “globale”, l’Europa rimarrà esclusa dalla distribuzione, come ribadito dalla stessa Oppo in una dichiarazione condivisa con The Tech Chap e altre testate.

Perché Oppo Find N5 non sarà disponibile nel mercato europeo?

Oppo ha spiegato che le decisioni riguardanti il lancio dei prodotti sono basate su ricerche di mercato approfondite e priorità strategiche: alla luce di questo, il Find N5 non farà parte dell’offerta europea. Al suo posto, nel primo trimestre del 2025, l’azienda introdurrà la serie Reno13, che promette di portare funzionalità AI all’avanguardia e design moderni. Il lancio dei Reno13 è previsto a breve ma i dettagli specifici rimangono ancora da svelare.

Il Find N5, intanto, sarà disponibile a Singapore ed in altri mercati asiatici, oltre che in Cina, ma l’assenza dell’Europa e degli Stati Uniti ridimensiona l’ambizione di un lancio (realmente) globale. Questa decisione arriva poco dopo l’annuncio di OnePlus, che ha confermato il rinvio dell’Open 2 al prossimo anno, lasciando gli appassionati di dispositivi pieghevoli con poche alternative nel mercato occidentale.

Tenendo conto di queste nuove informazioni, Oppo Find N5 rappresenta di sicuro un passo in avanti significativo per Oppo nel segmento degli smartphone pieghevoli ma la sua distribuzione limitata delude le aspettative di molti utenti. Resta da vedere se l’azienda riuscirà a colmare questo vuoto con i futuri lanci, come la sopracitata serie Reno13, che potrebbe portare innovazioni interessanti ma, oggettivamente, non all’altezza del pieghevole più sottile al mondo.