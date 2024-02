OPPO festeggia SANREMO con una super offerta sugli auricolari Enco X2

In occasione della settimana del Festival di Sanremo, OPPO ha deciso di lanciare una serie di offerte speciali sui migliori auricolari wireless del suo OPPO Store. In queste ore le nuove cuffie con cancellazione del rumore OPPO Enco X2 sono in offerta lampo a 129,99 euro invece di 199,99 euro. La promozione include anche il pagamento in tre rate a interessi zero da 43,33 al mese scegliendo come metodo di pagamento Scalapay e scade il 10 gennaio.

Tra i principali punti di forza di Enco X2 di OPPO la qualità audio, il microfono a conduzione ossea e la cancellazione attiva del rumore a frequenza ultra-larga. Non a caso, le cuffie di OPPO nate in collaborazione con Dynaudio rientrano tra i migiori auricolari senza fili per chi ha un budget tra i 100 e 150 euro.

OPPO Enco X2 in offerta a 129,99 euro su OPPO Store

A fare la differenze nel modello Enco X2 è il sistema coassiale a doppio driver SuperDBEE, progettato dalla collaborazione tra la casa madre OPPO e gli specialisti di Dynaudio. In particolare, è degno di lode il bilanciamento del suono raggiunto da questi auricolari wireless, che trova pochi eguali nel settore.

Ottima anche l’autonomia: fino a 40 ore di ascolto con una ricarica completa, con la possibilità di sfruttare la doppia modalità di ricarica rapida per ottenere dopo 5 minuti appena di ricarica un’autonomia fino a 2 ore di riproduzione musicale.

Enco X2, i nuovi auricolari OPPO con cancellazione attiva del rumore, sono in offerta a soli 129,99 euro sul negozio ufficiale di OPPO, con la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate a interessi zero con Scalapay. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna affidata a DHL Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.