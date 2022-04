OPPO F21 Pro: sensore Sony speciale e design ricercato

La data di lancio ufficiale di OPPO F21 Pro in India indica che fra una settimana esatta sarà presentato il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese: avrà dalla sua un design molto singolare e un particolare sensore principale Sony.

Andando con ordine, il device di OPPO sarà costituito da un telaio posteriore realizzato in un materiale che a prima vista ricorda la pelle: l'azienda chiama questa singolare finitura “Fiberglass Leather“, ovvero a tutti gli effetti una similpelle che dovrebbe garantire un look & feel piacevole e impermeabilità ai liquidi.

Ecco la data di lancio di OPPO F21 Pro

L'elemento forse più importante del device è però rilegato al modulo fotografico triplo posteriore: OPPO ha confermato che il modello F21 Pro sarà il primo device all'interno della fascia di prezzo a montare l'esclusivo sensore Sony IMX709 da 32 MP; si tratta dello stesso sensore che ha debuttato per la prima volta sulla gamma OPPO Reno7.

La lente garantisce alcune importanti caratteristiche, tra cui: +60% di sensibilità alla luce per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione e il 35% di riduzione del rumore digitale rispetto al sensore IMX615. Inoltre, OPPO F21 Pro potrà contare anche su l'esclusiva tecnologia AI Portrait Enhancement in grado di offrire sistemi di miglioramento della qualità della pelle del volto.

Le ultime indiscrezioni sulla scheda tecnica di OPPO F21 Pro parlano di un display AMOLED da 6.43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera punch hole frontale da 32 MP, il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 680 e un batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, si vocifera che il device possa arrivare a circa 260 euro al cambio mentre per la variante 5G sarà necessario sborsare 50 euro in più; finora non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per il nostro mercato.