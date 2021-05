Xiaomi ha appena presentato le nuove cuffie TWS con cancellazione attiva del rumore in Cina. Si chiamano FlipBuds Pro e, come specificato dal brand stesso, nascono nel “segno della rivoluzione“.

Xiaomi FlipBuds Pro: le specifiche ufficiali

Gli auricolari TWS sono un prodotto molto richiesto negli ultimi anni e Xiaomi sta cercando di entrare ulteriormente nel mercato con il lancio della nuova serie Flipbuds in Cina. Il primo modello della rinnovata gamma sono le FlipBuds Pro, destinate a competere in un segmento di mercato relativamente premium con features come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e un design simile a quello delle Airpods Pro.

Non si può negare che Xiaomi FlipBuds Pro traggano ispirazione dalle cuffie TWS di casa Apple. Il tipico design a stelo corto con un corpo curvo è simile a quello delle cuffie della mela.

Tuttavia, il prodotto di Xiaomi si distingue per un corpo completamente nero lucido ed è l’unico colore disponibile, almeno per il momento. Xiaomi afferma che gli auricolari ottengono una finitura a specchio grazie a un rivestimento nano NCVM che gli conferisce un aspetto “di lusso”.

I nuovi auricolari ANC sono dotati del chip audio a bassissima potenza QCC5151 di Qualcomm insieme a driver audio ultra dinamici da 11 mm. Supportano il Bluetooth 5.2 e la compagnia afferma che le attività a bassa latenza come i giochi non dovrebbero essere un problema con i suoi nuovi auricolari.

Per quanto riguarda le gestures, troviamo un meccanismo molto simile a quello che si ottiene con le AirPods Pro. Quindi premendo a lungo gli auricolari sinistro o destro si passerà dalla modalità di trasparenza a quella di eliminazione del rumore, una singola pressione riprodurrà / metterà in pausa / accetterà le chiamate, una doppia pressione si sposterà alla traccia musicale successiva o rifiuterà le chiamate.

Le nuove FlipBuds Pro possono anche passare senza problemi tra il vostro smartphone e il vostro laptop grazie alla funzione denominata “Dual Device Intelligent Connection“. Potrete anche collegare due coppie di questi auricolari da un singolo smartphone o laptop per condividere l’uscita audio tra due persone.

Venendo alle sue prestazioni, Xiaomi FlipBuds Pro possono bloccare fino a 40 dB di rumore ; si può scegliere tra tre livelli di ANC: quotidiano, ufficio e viaggio, a seconda del vostro ambiente, al fine di ottenere prestazioni ottimali.

Le cuffie TWS vengono fornite in una custodia di ricarica ovale che si può caricare tramite la porta USB-C o un caricabatterie wireless. L’azienda promette 28 ore di durata della batteria in totale con la custodia e fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica. Gli auricolari supportano la fast charge in modo da poter ottenere fino a 2 ore di riproduzione in soli 5 minuti di ricarica con la custodia attiva.

Xiaomi FlipBuds Pro saranno in vendita dal 21 maggio su tutti i canali di vendita in Cina ad un prezzo al dettaglio di 799 yuan (~ $ 124). Restiamo in attesa di un comunicato da parte della società per quanto concerne la distribuzione sul mercato europeo.

