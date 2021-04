Non sono molte le cuffie non in-ear sul mercato, tra i pochi modelli disponibili ci sono le OPPO Enco Free. Oggi sono in offerta su Amazon a 89,90€, scontate del 10% per un risparmio complessivo di oltre 10 euro.

Se non ami le cuffie in-ear, con i classici gommini interni, queste OPPO Enco Free fanno al caso tuo. Si tratta infatti di auricolari ispirati alle AirPods di prima e seconda generazione, con un design a cono che dirige il suono verso il timpano, riducendo la dispersione delle frequenze.

Le cuffie si connettono allo smartphone tramite bluetooth, una volta accoppiate al dispositivo basta estrarle dalla custodia di ricarica e sono subito pronte all’uso. Allo stesso modo basta riporle nel case per scollegare lo smartphone in maniera del tutto automatica.

La custodia permette di ricaricare gli auricolari per ben 4 volte, l’autonomia complessiva è di circa 25 ore ascoltando musica e fino a 15 ore in chiamata.

Oggi le OPPO Enco Free sono disponibili all’acquisto in offerta su Amazon a 89,90€, un prezzo interessante per uno dei modelli migliori con questo form factor. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime, che ne garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica