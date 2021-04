Uno sconto incredibile per le cuffie bluetooth true wireless targate AUKEY, sono disponibili in offerta su Amazon a soli 13,60€, uno sconto di oltre 20 euro a fronte di un costo di listino di 34 euro. Per accedere all’ottima offerta occorre collegarsi a questa pagina, aggiungere il prodotto al carrello e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nella sezione apposita:

U4B7ELSF

Queste cuffie sono ideali per l’attività fisica all’aperto, la certificazione IPX5 le protegge da pioggia e sudore eccessivo e grazie ai gommini in-ear restano ben salde all’interno dell’orecchio. La parte esterna degli auricolari ospita un pannello touch per controllare la riproduzione musicale, rispondere o declinare le telefonate e – tramite una pressione prolungata – accedere all’assistente vocale predefinito.

Le cuffie bluetooth TWS di AUKEY si interfacciano alla perfezione sia con Android che con iOS e non è necessario scaricare alcuna applicazione per il corretto funzionamento. Grazie ai microfoni integrati è possibile effettuare chiamate e impartire comandi vocali all’assitente virtuale.

Il produttore dichiara fino a 5 ore di riproduzione musicale con una sola carica, l’autonomia raggiunge le 25 ore grazie alla custodia di ricarica che fornisce energia agli auricolari per ben 4 volte.

Oggi le cuffie bluetooth per lo sport targate AUKEY sono in offerta a soli 13,60€, applicando il codice “U4B7ELSF” in fase d’acquisto. Si tratta di un prezzo fantastico per un paio di cuffie impermeabili e ben costruite.

