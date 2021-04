TIM Super Fibra è disponibile online da mesi assieme al Google Nest Mini in regalo. L’omaggio anche in questo caso sarà disponibile per un periodo preciso di tempo. Questa offerta presente sul mercato da diversi mesi scadrà oggi, 8 Aprile 2021, quindi non c’è molto tempo!

Super Fibra con Google Nest Mini: ecco come

La tariffa prevede oltre all’attivazione di internet illimitato nella propria abitazione anche di avere in regalo il Google Nest Mini. In base alla copertura di cui si dispone, inoltre, è possibile attivare la Fibra fino a 1 Gigabit di velocità ad un prezzo mensile di soli 29,90 euro.

Nel costo mensile, inoltre, è incluso il modem TIM HUB+ con tecnologia Wi-Fi 6. In più include anche l’opzione che permette di avere le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili all’interno del territorio italiano.

Con l’attivazione della Super Fibra è disponibile anche il servizio TIM Vision che permette di visionare numerosi contenuti esclusivi sulla propria Smart TV ed altri dispositivi che sono compatibili.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della tariffa Super Fibra di TIM ammonta a 10€ al mese per 24 mesi, che sono inclusi nel costo mensile.

Il modem TIM HUB+ è incluso all’interno dell’offerta per 48 mesi. In caso di recesso dopo i 2 anni di vincolo contrattuale sono previste le eventuali rate residue del prodotto. Viceversa, il Google Nest Mini, non è in alcun modo legato al contratto quindi è possibile riceverlo gratuitamente a casa se si richiede l’attivazione dell’offerta.

