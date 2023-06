OPPO Enco Buds2, wearable al 50% dalle prestazioni SHOCK

Le OPPO Enco Buds2 hanno ben poca necessità di una presentazione. Scommetto che le conosci già e che ti sono capitate sotto mano diverse volte quando hai cercato un paio di wearable. Come mai non le hai acquistate? Se ti sei pentito di non aver approfittato dell’offerta quella volta, ho la soluzione che fa al caso tuo.

Nono, niente auricolari simili a prezzi scontati. Qua hai l’occasione di acquistare proprio questo modello al 50% quindi, se fossi in te, non aspetterei un secondo in più. Ti aspettano su Amazon a soli 24,90€, aggiungile al carrello con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

OPPO Enco Buds2: gli auricolari Bluetooth che non deludono

La possibilità di acquistarli a metà prezzo rende gli OPPO Enco Buds2 praticamente impedibili. Disponibili in colorazione bianca e dotata di Bluetooth 5.2 li colleghi praticamente a qualunque prodotto e dispositivo senza problemi e senza distinzione di marchio.

Ti dirò, anche per il gaming mobile sono eccellenti visto che la latenza è praticamente inesistente. Tuttavia ciò che li rende speciale è l’audio Binaurale che è una chicca di cui non fare a meno se ami la qualità, il suono pieno e la musica che ti scuote il cervello.

Con comandi touch, riduzione del rumore e microfoni a portata di orecchio puoi fare quello che vuoi. Dopotutto hai anche una batteria che ti regala un’autonomia ottima: con la custodia di ricarica arrivi 28 ore complessive.

Che altro dirti se non che sono un affarino sotto tutti i punti di vista?

Se stavi cercando un paio di wearable e vuoi avere il meglio, affidati alle OPPO Enco Buds2 ora in promozione su Amazon. Ribasso del 50% e prezzo finale di appena 24,90€ per concludere il tuo affare.

