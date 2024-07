OPPO Enco Buds2 a un PREZZO MAI VISTO su Amazon, solo 17€

Se sei un cliente Prime oggi puoi avvalerti di una promozione stratosferica e ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth dall’audio eccellente a un prezzo molto basso. Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco Buds2 a soli 17,99 euro, invece che 49,99 euro.

Come ti dicevo è un’offerta per i clienti Prime per cui se non sei ancora abbonato puoi farlo adesso cliccando qui. Avrai la possibilità di una prova gratuita di 30 giorni nella quale puoi disdire quando vuoi. Con questi auricolari true wireless puoi ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgete e fare chiamate perfette.

OPPO Enco Buds2 a un prezzo folle su Amazon

Sul fatto che il prezzo delle mitiche OPPO Enco Buds2 sia davvero ai minimi termini credo che non ci siano dubbi. Ma non è solo il prezzo a renderle uno degli acquisti più interessanti di oggi. Queste cuffiette wireless si presentano con driver da 10 mm placcati in titanio che offrono un’acustica eccellente, con tante sfumature sonore.

Ogni auricolare pesa solo 4 grammi e quindi li potrai usare per moltissime ore senza che ti diano fastidio. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una bassissima latenza e una connessione affidabile al 100%. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4 e hanno un’autonomia di ben 28 ore totali, grazie alla custodia.

Devi fare in fretta, l’offerta è desinata a scadere a momenti. Perciò vai all’istante su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 a soli 17,99 euro, invece che 49,99 euro. Ti ricordo che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Così li riceverai a casa tua già domani senza pagare nient’altro.