OPPO Enco Buds2, piccoli ma potenti a soli 19€ da MediaWorld

Approfitta subito di una delle offerte più golose disponibili su MediaWorld. Acquista gli OPPO Enco Buds2 a soli 19 euro, invece di 49,99 euro. Grazie a questa super promozione ottieni degli ottimi auricolari a prezzo vantaggioso. Approfittane subito prima che terminino in sold out. Li metti nel carrello subito e prenoti un ritiro gratuito in negozio al pronto. Se preferisci la consegna a domicilio devi aggiungere solo 2,99 euro all’ordine per la spedizione.

OPPO Enco Buds2: tanta autonomia, potenza audio assicurata

Scegli gli OPPO Enco Buds2 se vuoi auricolari premium risparmiando, ma senza rinunciare alla qualità. Grazie al driver titanizzato da 10mm ottieni bassi più potenti ad ogni ascolto. Con effetti sonori live stereo firmati Enco hai un audio personalizzato per un’esperienza sempre unica e inimitabile. La cancellazione intelligente del rumore in chiamata garantisce conversazioni chiare, nonostante le interferenze e i rumori che ti stanno intorno.

La batteria è potente e garantisce fino a 28 ore di ascolto totali con custodia di ricarica. Dotati di connessione Bluetooth 5.2 non solo si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi quando li indossi, ma assicurano anche una bassa latenza binaurale. Grazie alla gestione touch dei comandi, interagisci senza dover toccare il tuo dispositivo anche quando vuoi scattare una foto. Acquistali subito a soli 19 euro, invece di 49,99 euro.

