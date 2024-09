OPPO Enco Air3i al 50% su Amazon e piombano al minimo storico

Tinti forte perché l’offerta che sto per segnalarti sicuramente durerà pochissimo dato che si tratta del prezzo più basso di sempre. Se fai veloce puoi avere le bellissime cuffiette Bluetooth OPPO Enco Air3i a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro.

È tutto vero, non ci sono errori ma solo uno sconto gigantesco del 50% che porta il prezzo al più basso di sempre. Questi auricolari wireless sono straordinari e ti permetteranno di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente senza disturbi. Potrai usarle per fare sport o per guardare film e serie TV. Inoltre godono di microfoni interni che captano solo la tua voce per chiamate perfette.

OPPO Enco Air3i a prezzo dimezzato sono un affare

Senza ombra di dubbio possiamo dire che le straordinarie cuffiette Bluetooth OPPO Enco Air3i a questa cifra sono uno dei migliori affari di oggi. Hanno un design elegante e sono molto leggere. Le puoi indossare per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Godono di una connessione rapidissima e a bassa latenza grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 di cui sono dotate.

Possiedono driver in titanio da 13,4 mm per un audio eccezionale che ti permetterà di ascoltare i tuoi contenuti in modo estremamente coinvolgente. Inoltre la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale durante le chiamate garantirà il massimo risultato. Niente disturbi di sottofondo e anche chi ti ascolta udrà la tua voce in modo perfetto. Godono di comandi touch, sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e possiedono una super batteria in grado di durare per 5,5 ore con una sola ricarica e 35 ore con la custodia.

Non c’è davvero tempo da perdere perché ovviamente al prezzo più basso di sempre le vorranno tutti. Quindi batti la concorrenza, vai all’istante su Amazon e acquista le tue OPPO Enco Air3i ha soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.