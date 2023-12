OPPO Enco Air3i: a soli 39€ sono un regalo di Natale PERFETTO

Siete alla ricerca di auricolari Bluetooth di alta qualità, con una grande autonomia, ma anche un prezzo abbastanza concorrenziale? Allora dovreste correre immediatamente su Amazon e acquistare gli OPPO Enco Air3i a soli 39,99 euro, anziché 59,99 euro. Lo sconto del 33% è pazzesco e consente di acquistarli al loro minimo storico. Considerando che hanno la cancellazione del rumore, la resistenza all’acqua e un’autonomia di ben 35 ore, capite bene come il prezzo sia pazzesco.

OPPO Enco Air3i: caratteristiche principali

Basta vedere alcune delle caratteristiche tecniche principali per capire che siete di fronte a degli ottimi auricolari wireless. Grazie a un driver dinamico in titanio da 13,4 mm regalano un suono forte e preciso, mentre l’ottima cancellazione del rumore permette di fare chiamate senza disturbi. Sono poi molto comode e leggere e quando vengono indossate non si sentono nemmeno. Grazie, poi, a una batteria bella grande possono durare fino a 5,5 ore con una sola ricarica e ben 35 ore con la custodia. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4.

Cosa state aspettando? Fatevi o fate un bel regalo di Natale prima che l’offerta possa scadere. Andate immediatamente su Amazon e acquistate i fantastici OPPO Enco Air3i a soli 39,99 euro, anziché 59,99 euro. Se completate l’ordine ora stesso potrete riceverli anche domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.