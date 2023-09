OPPO Enco Air 3: prestazioni al TOP a meno di 50€ su Amazon

Le OPPO Enco Air 3 sono la scelta giusta, in questo momento, per chi è alla ricerca di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare le cuffie di OPPO con un prezzo scontato di 49,90 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per gli auricolari. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

OPPO Enco Air 3: a meno di 50 euro sono un best buy

Le OPPO Enco Air 3 sono delle ottime cuffie true wireless. Tra le specifiche troviamo un driver dinamico in titanio da 13,4 mm che migliora la qualità dell’audio riprodotto. Da segnalare anche il supporto al Bluetooth 5.3 binaurale a bassa latenza, per una connessione stabile e efficiente.

Le cuffie di OPPO supportano i comandi touch, per una gestione ancora più semplice, e hanno la protezione IP54. Da segnalare la possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore AI. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, le cuffie garantiscono fino a 25 ore di ascolto, con possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida per avere 2 ore di ascolto con appena 10 minuti di carica.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Air 3 al prezzo scontato di 49,90 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per le cuffie true wireless di OPPO che si confermano un riferimento del mercato. Chi ha bisogno di un nuovo paio di cuffiette e vuole spendere meno di 50 euro non può non considerare la proposta della gamma OPPO. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.