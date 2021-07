Il nuovo brevetto di design rivela un nuovo caricabatterie wireless magnetico di OPPO. Ricordiamo che questo brand è è noto per le sue soluzioni di ricarica. L'azienda fornisce funzionalità di ricarica rapida sui suoi smartphone da molto tempo. Tuttavia, ha debuttato con la ricarica wireless veloce solo all'inizio del 2020. Ora, più di un anno dopo, l'azienda vende ancora solo due charger wireless veloci. Le cose potrebbero cambiare non appena l'azienda rilascerà il nuovo prodotto che ha appena brevettato.

OPPO: cosa sappiamo del nuovo caricatore?

Pochi giorni fa, sono stati individuati i brevetti di design di due nuovi caricabatterie wireless OPPO. A differenza dei caricabatterie AirVOOC già disponibili, questi sono magnetici.

Proprio come quei brevetti di design, il nuovo brevetto di OyPirce mostra l'arrivo di un caricatore wireless magnetico. Tuttavia, questo design è relativamente più sottile e sembra persino migliore di quelli avuti finora.

La piastra di ricarica è di forma circolare ma il prodotto complessivo è a forma di goccia con una porta USB Type-C e un indicatore LED. Sfortunatamente, il brevetto del design non rivela altro. Quindi, la potenza di questo caricabatterie è ancora oggi un mistero.

Per chi non lo sapesse, Realme ha programmato un evento chiamato “realme Magnetic Innovation Event” per il 3 agosto. Il marchio dovrebbe annunciare “MagDart“, una soluzione di ricarica wireless magnetica simile alla tecnologia MagSafe di Apple ma relativa a più categorie di prodotti.

Poiché le soluzioni di ricarica Dart e SuperDart esistenti di realme non sono altro che OPPO VOOC e SuperVOOC con un altro nome, ci aspettiamo le stesse caratteristiche per il prossimo articolo del sub brand della casa madre cinese. In altre parole, i caricabatterie wireless magnetici OPPO recentemente brevettati sono probabilmente basati sulla stessa soluzione in arrivo di Realme. Tanta confusione, ma speriamo di avere tutto più chiaro una volta che le aziende presenteranno i loro gadget.

