Oppo e OnePlus al lavoro su mega batterie da 8000 mAh per gli smartphone

Oppo e OnePlus sono attualmente impegnate nello sviluppo di una nuova tecnologia che potrebbe condurre alla realizzazione di smartphone con una capacità pari a ben 8.000 mAh.

Secondo il noto informatore Digital Chat Station, i due brand cinesi stanno lavorando ad un sistema di alimentazione avanzato, che non solo offre una capacità del 60% superiore rispetto agli standard attuali (di solito intorno ai 5.000 mAh) ma supporta anche una ricarica rapida cablata da 80W. Questo traguardo è reso possibile dall’uso di materiali ad alto contenuto di silicio (15%), che di fatto migliorerebbero l’efficienza e la durata della batteria a bordo dei prossimi telefoni che Oppo e OnePlus presenteranno al pubblico.

Oppo e OnePlus alla ricerca della batteria perfetta

Si tratta di un passo in avanti importantissimo, specie considerando il fatto che già lo scorso anno OnePlus stesse lavorando a una batteria da 7.000 mAh, mentre Realme, controllata da Oppo, aveva annunciato lo sviluppo di un modulo da 8.000 mAh con ricarica rapida da 80W. Sebbene il leak non menzioni esplicitamente i nomi dei brand, si ritiene che “Omega Labs” faccia riferimento proprio a OnePlus e Oppo.

In merito ai piani di lancio, è probabile che sarà OnePlus ad introdurre per prima questa tecnologia nei modelli di fascia media della serie Ace, per poi estenderla ai futuri flagship. Ad esempio, l’attuale OnePlus Ace 5 è già dotato di una batteria da 6.415 mAh con materiali al carbonio-silicio e supporto alla ricarica rapida da 80W. Anche il top di gamma OnePlus 13 offre una batteria da 6.000 mAh, ma si prevede che tutti i dispositivi lanciati nella seconda metà del 2025 avranno capacità comprese tra 6.000 e 7.000 mAh.

Oppo, dal canto suo, sta spingendo per i suoi dispositivi: il Find X8 Pro ha una batteria da 5.910 mAh, mentre il Reno 13 Pro offre un modulo da 5.800 mAh. Realme, invece, ha già lanciato il Neo 7 con una batteria da 7.000 mAh, sottolineando come la corsa alle batterie di grandi dimensioni sia già iniziata. Del resto, anche altri big come Xiaomi e Vivo hanno presentato smartphone con capacità superiori a 6.500 mAh già nel 2024, per cui OnePlus e Oppo sono certamente in buona compagnia.