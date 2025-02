Oppo Find N5: l'ultima certificazione chiarisce i dubbi sulla scheda tecnica

Oppo Find N5 sarà presentato ufficialmente il 20 febbraio, sia in Cina che a livello globale, e molte informazioni sulle sue specifiche sono già emerse grazie alla certificazione di TENAA, l’equivalente cinese dell’FCC.

Non si tratta di semplici leak ma di vere e proprie conferme circa le caratteristiche tecniche di Oppo Find N5, accompagnate da nuove immagini del dispositivo.

Oppo Find N5: spuntano le caratteristiche tecniche ad un passo dal lancio

Il Find N5 di Oppo sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite a 7 core, supportato da RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0, garantendo prestazioni di alto livello ed elevata velocità di archiviazione. Per quanto riguarda i display, il dispositivo avrà uno schermo principale AMOLED da 8,12 pollici con risoluzione di 2380 x 2248 pixel, leggermente più grande rispetto al modello precedente. Il display esterno, invece, misurerà invece 6,62 pollici con una risoluzione di 2616 x 1140 pixel.

Il sistema operativo sarà Android 15 con l’interfaccia ColorOS 15. Inoltre, il Find N5 offrirà certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9 per la resistenza all’acqua, come già confermato da Oppo. La batteria sarà da 5.600 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W. In termini di connettività, sono previsti Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo ha scelto una configurazione diversa rispetto al passato. La fotocamera principale sarà una Sony LYT-700 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A questa si aggiungono un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico ISOCELL JN5 da 50 MP con zoom ottico 3x. Sia sul display principale che su quello esterno di Oppo Find N5 sarà presente una fotocamera anteriore da 8 MP.

Tra le altre caratteristiche spiccano un sensore di impronte digitali laterale e un blaster IR. Le varianti in bianco e nero avranno uno spessore di 8,93 mm e un peso di 229 grammi. Invece il modello viola di Oppo Find N5, destinato esclusivamente al mercato cinese e caratterizzato da un retro in pelle vegana, sarà leggermente più spesso (9,35 mm) e si distinguerà per un peso di 234 grammi.