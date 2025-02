OnePlus 13 Mini potrà contare su una batteria che promette miracoli

Secondo le recenti indiscrezioni del tipster Digital Chat Station (DCS), OnePlus si sta preparando a lanciare il nuovo OnePlus 13 Mini ad aprile.

Uno smartphone compatto che dovrebbe sorprendere innanzitutto per la sua batteria da 6.000 mAh, un valore notevole considerando le dimensioni ridotte del dispositivo.

OnePlus 13 mini in arrivo con a bordo una super batteria

La scelta di integrare una batteria così generosa su OnePlus 13 Mini sembra riflettere una tendenza più ampia, poiché anche Oppo starebbe lavorando su nuovi modelli con batterie ancora più grandi, tra i 6.500 mAh ed i 7.000 mAh, previsti per la seconda metà dell’anno.

OnePlus 13 Mini dovrebbe sfoggiare un display OLED LTPO da 6,3 pollici con risoluzione 1.5K e cornici super sottili. Sul retro ci si aspetta un modulo triplo per la fotocamera: un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x.

Sotto la scocca, il dispositivo sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite, garantendo alte prestazioni e velocità. Non mancheranno funzionalità premium come la ricarica wireless, un sensore di impronte digitali integrato nello schermo e un design con retro in vetro, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e moderno. Ulteriori dettagli sul OnePlus 13 Mini potrebbero emergere man mano che ci avvicineremo alla finestra di lancio prevista per aprile.

Nel frattempo, Oppo, brand gemello di OnePlus, si prepara a presentare il suo nuovo smartphone pieghevole, l’Oppo Find N5, il 20 febbraio. Questo modello sarà caratterizzato da un design sottile di 9,2 mm quando chiuso e da specifiche tecniche di alto livello, tra cui il chipset Snapdragon 8 Elite, una batteria da 5.700 mAh e fino a 16 GB di RAM con 1 TB di memoria interna. Supporterà la ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W, mentre il comparto fotografico vanterà tre sensori da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 3x. Inoltre, il dispositivo offrirà resistenza all’acqua con certificazione IPX9.

Oppo ha previsto un lancio simultaneo sia in Cina che a livello globale e, assieme a One Plus 13 Mini in arrivo poco tempo dopo, sarà certamente in grado di catturare l’attenzione del pubblico.