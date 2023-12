Oppo A96 in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile

L’Oppo A96 è attualmente disponibile con uno sconto del 14% al prezzo di 179,99€ anziché 209,90€. È un’ottima opzione per coloro che cercano uno smartphone con specifiche avanzate e un design accattivante.

Le fotocamere di alta qualità, tra cui una tripla fotocamera principale IA da 50 MP e una fotocamera frontale con sensore Sony da 16 MP, consentono di catturare immagini nitide e dettagliate. Con funzioni avanzate come Ultra Night Mode e Natural Retouching, puoi ottenere risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di illuminazione.

Ottimo anche il display da 6.59″ con refresh rate di 90Hz, progettato per offrire un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre la batteria da 5000mAh assicura una lunga durata e la ricarica rapida SuperVOOC da 33W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo.

Il design premium e l’estetica mozzafiato aggiungono un tocco di eleganza a questo smartphone, rendendolo non solo performante ma anche piacevole da vedere e utilizzare. Con funzionalità aggiuntive come lo sblocco integrato nel display e l’impermeabilità IPX4, l’OPPO A96 offre una gamma completa di caratteristiche.

La confezione include non solo lo smartphone, ma anche il caricabatteria con cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, una cover in silicone e il manuale d’installazione. Non farti scappare questa offerta e acquista l’OPPO A96 ad un prezzo davvero imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.