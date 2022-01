OPPO A96 5G si affaccia online: eccolo in nuovi render

Mentre OPPO Find X5 inizia a prendere forma, il colosso cinese sta anche lavorando su un nuovo device di fascia media: OPPO A96 5G che proprio in queste ore viene svelato in alcuni render ad alta risoluzione. Infatti, grazie al sempre prolifico e affidabile @evleaks, in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire interessanti dettagli sul nuovo device e sul suo aspetto.

OPPO A96 5G si mostra in alcuni render ad alta risoluzione

Com'è possibile notare dalle immagini sottostanti, OPPO A96 5G sarà dotato di un design molto curato e sobrio, con un pannello flat interrotto da una fotocamera punch hole posizionata nell'angolo superiore sinistro e abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate. Sul retro, inoltre, il sensore fotografico doppio è messo in risalto grazie a una differente lavorazione e colorazione del telaio.

Sebbene non sia chiaro, sembra che nella porzione superiore sia presente la capsula auricolare mentre sul lato destro è ben visibile il tasto di accensione/spegnimento; il bilanciere per il volume e il carrellino della SIM sono posizionati lungo il lato opposto. Non siamo certi che il device monti il supporto al sensore di impronte nel display, ma reputiamo più probabile che invece sia integrato direttamente nel tasto di accensione.

Infine, ci aspettiamo che il device monti un processore di fascia media con supporto alla connettività 5G e un display a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento almeno pari a 90 Hz. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.