All’inizio di questa settimana, OPPO ha annunciato il nuovissimo flagship Find X3 Pro in Europa. Il mese scorso, il tipster Sudhanshu Ambhore ha rivelato che da noi sarebbero arrivati anche due smartphone della serie A di fascia media aventi specifiche tecniche premium. Stiamo parlando di OPPO A94 5G e A54 5G: i rendering e le caratteristiche di questi terminali sono appena stati rivelate.

OPPO: due telefoni per aggredire la fascia media

La nuova fuga di notizie rivela che l’OPPO A94 5G avrà un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz e un lettore di impronte digitali sullo schermo. Il chipset Dimensity 800U alimenterà il telefono e si avvierà con il sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11. A quanto pare, sarà dotato di un sistema composto da quattro fotocamere così disposte: 48 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità) + 2 megapixel (macro).

Le altre specifiche del telefono includeranno la connettività doppia SIM, il Bluetooth 5.1, l’NFC e lo slot per schede microSD. Il telefono misurerà 160,1 x 73,4 x 7,8 mm e disporrà di un peso di 173 grammi. Il leak afferma anche che OPPO A94 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo compreso tra € 300e € 400. Sarà disponibile nei colori blu e nero.

OPPO A54 5G: le specifiche tecniche

Le specifiche dell’OPPO A54 5G non sono un segreto in quanto si tratta di una versione ribrandizzata dell’OPPO A93 5G che è diventato ufficiale a gennaio in Cina. Il telefono è dotato di un display LCD IPS FHD + da 6,5 ​​pollici con un formato 20: 9. È alimentato dal chipset Snapdragon 480 e da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica da 18 W. Funziona su sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.

Lo smartphone ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e un sistema a tripla fotocamera con lenti così disposte: 48 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro) + 2 megapixel (profondità). Dispone inoltre di uno slot per schede microSD, NFC e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Il terminale arriverà in un’unica versione avente storage di 128 GB e banchi RAM da 6 GB; il prezzo sarà compreso fra i 200 e i 300 euro.

