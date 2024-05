OPPO A79 5G in offerta a 199€ su Amazon, è il BEST BUY di oggi (8/256 GB)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro, in questo momento, la scelta giusta non può che essere OPPO A79 5G. Si tratta di uno smartphone completo, veloce e, soprattutto, in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di OPPO è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, con la versione da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, acquistabile anche in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO A79 5G: è un best buy da non perdere

OPPO A79 è lo smartphone giusto per chi vuole spendere meno di 200 euro. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6020 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone ha il 5G e propone anche un display da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera e di un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A79 5G con un prezzo scontato di 199 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.