OPPO A74 4G probabilmente debutterà come un rebrand per i mercati occidentali dell’OPPO F19. Sappiamo, da rapporti recenti, che il colosso della tecnologia cinese OPPO sta lavorando alle edizioni 4G e 5G dello smartphone A74. La sua variante con modem per le reti di quinta generazione è stata avvistata sul noto portale di benchmarking la settimana scorsa. Ora l’iterazione LTE del telefono è emersa nel database del sito di Geekbench.

OPPO A74: cosa sappiamo?

Secondo il portale di My Smart Price, l’OPPO A74 4G con numero di modello CPH2219 è stato recentemente avvistato all’interno del Google Play Console. Ora lo stesso device è apparso sul sito di benchmark di Geekbench; da questo sito conosciamo alcune delle sue specifiche chiave.

L’elenco di Geekbench ha rivelato che OPPO A74 4G sarà alimentato da un chipset Qualcomm con nome in codice “bengala” che offre una frequenza di base di 1,80 GHz. Dettagli come le velocità di clock massime di 2.02 GHz e la GPU Adreno 610, che può essere trovata nel codice sorgente dell’elenco, confermano che il chipset in questione è lo Snapdragon 662. L’elenco rivela inoltre che il dispositivo vanta 6 GB di RAM ed è basato sul sistema operativo Android 11.

Lo smartphone F19 dovrebbe diventare ufficiale in India il 6 aprile. Tuttavia, è già elencato sul sito di OPPO Nepal con le specifiche complete. L’elenco menziona anche il numero di modello CPH2219. Quindi, sembra che OPPO F19 e ​​OPPO A74 4G siano lo stesso prodotto pensato però, per mercati diversi.

OPPO A74 4G dovrebbe disporre di una fotocamera frontale da 16 megapixel, di un sistema a tripla lente da 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel, di un pannello FullHD + OLED da 6,43 pollici con un design a perforazione, 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.0 e una batteria da 5.000 mAh. Infine, lo smartphone dovrebbe arrivare in due colorazioni: Prism Black e Midnight Blue.

