OPPO A74 5G: in offerta a 162€ è un OTTIMO ACQUISTO

Acquistare uno smartphone 5G economico ma completo è ora possibile grazie alla nuova offerta eBay dedicata all’OPPO A74 5G. Lo smartphone in questione, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 162 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Il modello proposto in offerta è dotato di Garanzia Italia.

OPPO A74 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Con OPPO A74 5G è possibile accedere a uno smartphone economico e completo, in grado di sfruttare appieno la rete 5G, garantendo anche un’autonomia superiore alla media. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Da segnalare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 480 con supporto alle reti 5G, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone di OPPO è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Da notare il supporto Dual SIM, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC per i pagamenti.

