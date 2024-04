OPPO A38, SUPER offerta su Amazon: prezzo in picchiata con sconto del 41%

L’OPPO A38 4G è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionalmente vantaggioso di 129,99€, grazie ad uno sconto significativo del 41% rispetto al prezzo originale di 219,99€. Questo smartphone combina design elegante, prestazioni solide e funzionalità avanzate, rendendolo un’opzione attraente per chi cerca qualità senza spendere una fortuna.

Il design distintivo dell’OPPO A38 include la lavorazione OPPO Glow a doppia trama, che non solo conferisce al dispositivo un aspetto raffinato ma lo rende anche resistente a impronte e graffi. Il grande display LCD HD+ da 6.56 pollici offre colori naturali e realistici, rendendo ogni esperienza visiva coinvolgente, sia che si tratti di guardare video, giocare o navigare.

Il smartphone è equipaggiato con una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50MP che garantisce scatti di alta qualità in varie condizioni di illuminazione. Completano il setup una seconda camera da 2MP e una fotocamera frontale da 5MP per selfie chiari e dettagliati. Con 4GB di RAM espandibile e 128GB di storage (espandibile fino a 1TB), l’OPPO A38 offre ampio spazio e prestazioni efficienti per app e multimedia.

Una delle caratteristiche più notevoli dell’OPPO A38 è la sua batteria da 5000mAh, che assicura lunghe ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti. La tecnologia di ricarica SUPERVOOC 33W permette una ricarica del dispositivo rapida e sicura, un grande vantaggio per chi è sempre in movimento.

L’OPPO A38 4G rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all’avanguardia a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!