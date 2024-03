OPPO A18 con doppia fotocamera e display da 6,56" al 25% in MENO

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su uno smartphone spettacolare a un prezzo assolutamente modesto. Stiamo parlando del bellissimo OPPO A18 che, grazie a questa offerta di Amazon, lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 119,99 euro, invece che 159,99.

Goditi lo sconto del 25% e risparmia ben 40 euro sul totale. Questo è sì uno smartphone economico ma con ottime prestazioni che non deludono affatto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OPPO A18 a prezzo scioccante solo su Amazon

Inutile ribadire che con una cifra del genere è davvero difficile trovare uno smartphone con queste prestazioni. È un’offerta pazzesca. È dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 8 MP e di profondità da 2 MP, più fotocamera frontale da 5 MP. Gode di una potente batteria da 5000 mAh con caricatore incluso.

Ha un display LCD HD+ da 6,56 pollici dai colori vividi e perfettamente visibile anche alla luce del sole. In questa versione è dotato di 4 GB di RAM espandibile e una memoria interna da 128 GB sempre espandibile con una microSD. Ed è già aggiornato con il sistema operativo Android 13.

Se stai ancora leggendo devi smettere subito e correre su Amazon perché un’offerta così allettante non potrà durare molto. Quindi acquista subito il tuo OPPO A18 a soli 119,99 euro, invece che 159,99. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.