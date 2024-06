ONYX svela al pubblico la nuova serie BOOX Go con display E Ink

ONYX International, tra i maggiori produttori di dispositivi elettronici con schermo E Ink, ha presentato ufficialmente la nuova serie BOOX Go, concepita per offrire un’esperienza di lettura e note-taking completa e versatile, anche fuori casa.

Il lancio della serie BOOX Go comprende due nuovi prodotti: il BOOX Go Color 7 ed il BOOX Go 10.3. Queste unità, con il loro design minimale e l’interfaccia grafica aggiornata, sono state progettate per rispondere alle esigenze dei lettori moderni e degli appassionati di tecnologia.

Nuovi ONYX BOOX Go: caratteristiche e prezzi

ONYX BOOX Go Color 7 è un lettore di e-book portatile che offre un’esperienza di lettura immersiva grazie ad uno schermo a colori Kaleido 3 ad alta definizione ed alla tecnologia di aggiornamento esclusiva di BOOX. Con il sistema operativo Android 12, il Go Color 7 consente l’accesso a numerose app tramite il Google Play Store integrato. Dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che permettono di ospitare una vasta libreria di e-book, pur non mancando uno slot per schede microSD.

Tra le caratteristiche del Go Color 7 ci sono la rotazione automatica dello schermo ed i tasti fisici per un cambio pagina ancora più immediato. La batteria da 2300mAh garantisce una lunga durata, mentre il design resistente all’acqua rende il Go Color 7 ideale per gli amanti della lettura che desiderano portare i loro libri preferiti ovunque, anche in spiaggia durante l’estate.

ONYX BOOX Go 10.3 è un tablet ultraleggero che strizza l’occhio alle menti creative. Dotato di uno schermo E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con risoluzione a 300ppi, offre una qualità visiva eccezionale, con testi ed immagini perfettamente fruibili anche sotto la luce diretta del sole. Con uno spessore di soli 4,6mm, il design sottile e leggero del Go 10.3 lo rende perfetto per essere portato ovunque. La sua interfaccia intuitiva e funzionale permette agli utenti di esprimere la loro creatività attraverso numerosi strumenti ed opzioni di condivisione.

Il dispositivo è equipaggiato con un processore octa-core da 2.4Ghz e 4GB di RAM, garantendo prestazioni elevate ed un’esperienza di utilizzo fluida. Con Android 12 preinstallato e l’accesso al Google Play Store, si possono scegliere liberamente le app che meglio rispondono alle proprie esigenze, rendendo il Go 10.3 un apparecchio versatile e potente per la lettura e lo svago.

La nuova serie BOOX Go è ora disponibile su Amazon e sullo store ufficiale dell’azienda. Il BOOX Go Color 7 ha un prezzo consigliato al pubblico di €279,99, mentre il BOOX Go 10.3 è offerto a €419,99. Acquistando sul sito di ONYX, è possibile accedere a bundle esclusivi che includono una custodia magnetica in omaggio con entrambi i modelli ed un kit di punte di ricambio per la penna con il BOOX Go 10.3.