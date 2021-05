OnePlus Watch è il primo e l'unico smartwatch del marchio cinese di Pete Lau; è stato annunciato insieme alla serie OnePlus 9 a fine marzo. Il dispositivo indossabile è disponibile in due colorazioni (Midnight Black, Moonlight Silver), ma di recente, la società ha lanciato un'edizione limitata di cobalto in Cina. Si prevede anche il rilascio di un'edizione limitata di Harry Potter. Ma prima dell'annuncio di quest'ultimo, l'azienda ha dichiarato di voler svelare il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition nel suo paese d'origine il 24 maggio.

OnePlus Watch Cyberpunk Edition: cosa cambia?

Conosciamo l'esistenza dell'OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition da novembre dello scorso anno. In una diversa timeline, questa versione del wearable avrebbe dovuto debuttare insieme al OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Questo perchè lo smartwatch era nei piani per l'autunno 2020, ma qualcosa dev'essere andato storto.

Si pensava che questa edizione speciale fosse stata cancellata, ma non è così. L'OEM cinese ha confermato di lanciare il OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition in Cina il 24 maggio. Il dispositivo indossabile sarà disponibile per il preordine a partire dalle 20:00 (ora locale) del giorno stesso dell'annuncio.

Questa versione dell'orologio OnePlus avrà elementi gialli e il marchio “Cyberpunk” sul cinturino. Arriverà anche con i quadranti, il tema e l'animazione iniziale ispirata al gioco. Oltre a questi elementi, ci aspettiamo che disponga dello stesso identico set di funzionalità del modello normale.

Sfortunatamente, non sappiamo se questa variante speciale sarà disponibile nei mercati globali. Questo perché OnePlus 8T Cyberpubk 2077 Limited Edition è stato un modello esclusivo per la Cina. Staremo a vedere. Intanto ve lo chiediamo: a voi piacerebbe? O siete più curiosi di provare il OnePlus 9R che è stato lanciato soltanto in India e in Cina? Il device, per chi non lo sapesse, è un ottimo flagship killer dal prezzo contenuto e con a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 870.

OnePlus

Smartwatch