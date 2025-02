OnePlus Watch 3: vendite sospese per l'errata scritta "Meda in China"

OnePlus ha annunciato che la vendita al pubblico del suo Watch 3 sarà posticipata ad aprile, scatenando il malcontento dei potenziali consumatori.

Inizialmente, lo smartwatch avrebbe dovuto essere disponibile a partire dal 25 febbraio, ma l’azienda ha deciso di prendersi del tempo per correggere un errore di battitura presente sul retro del primo lotto. In un comunicato stampa, OnePlus ha spiegato che il ritardo è dovuto alla necessità di risolvere un “piccolo errore tipografico” identificato sotto il quadrante, che verrà corretto in una nuova produzione.

Ci sarà ancora da aspettare per OnePlus Watch 3

La questione è emersa la scorsa settimana, quando un utente su Reddit ha notato che alcuni modelli del Watch 3 riportavano la dicitura “Meda in China” invece di “Made in China”. Questo errore, seppur minimo, ha suscitato reazioni contrastanti ed in molti si sono chiesti come abbia potuto superare i controlli di qualità finali. OnePlus ha quindi preso la parola su X (Twitter) per chiarire la situazione, definendo l’errore “completamente involontario”, assicurando di essere già al lavoro per risolvere il problema.

L’azienda ha offerto due opzioni ai clienti che hanno già ricevuto un Watch 3 con la dicitura errata: tenere il dispositivo come una sorta di “edizione super limitata” oppure restituirlo per ricevere un modello “corretto”. Nel frattempo, i preordini per lo smartwatch “senza errori” resteranno aperti da febbraio ad aprile, seppur una data esatta per la vendita al pubblico non sia ancora stata comunicata da OnePlus.

Nonostante questo intoppo, il nuovo orologio dell’azienda si presenta come un importante upgrade rispetto al predecessore, il OnePlus Watch 2. L’ultimo modello introduce diverse migliorie tra cui una corona attiva, un sistema di tracciamento della salute più affidabile, un display più confortevole per gli occhi, un coprocessore più efficiente ed una batteria di capacità maggiore.

In attesa del (ri)lancio ufficiale, OnePlus sembra determinata ad assicurare che il suo Watch 3 arrivi sul mercato senza ulteriori “sorprese”, offrendo un’esperienza utente all’altezza delle aspettative.